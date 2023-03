GIOVANILE Juniores: il Victor si sveglia tardi, l'1-1 manda in Elite il Bakia Il gol promozione è di Nava, nella ripresa il pari di Velotti non basta a un San Marino che centra due traverse.

Il Victor regala un tempo e tanto basta per cedere al Bakia la promozione negli juniores Elite. Nello scontro diretto dell’ultima giornata Cesenatico difende il +1 in classifica con un 1-1 amaro per San Marino, che nella ripresa prende campo e, oltre al pari di Velotti, ha in tabellino un gol annullato e due traverse, di cui una nel recupero.

Primo tempo lemme e tutto a trazione Bakia, col Victor che fatica a salire e si limita all’angolo di Maieru per la rovesciata di Cedrini, ben eseguita ma fuori misura. Il Cesenatico invece spinge ma, a sua volta, produce poco: Di Lisa va via a Cedrini e s’accentra, Cerretani lo devia in corner. Cerretani ancora decisivo nel chiudere Celcima, pescato in area da Berlati. Situazione simile allo scadere di frazione: gran palla di Guiducci per l'inserimento di Nava, che salta Munari e, a specchio spalancato, capitalizza al meglio il primo tiro in porta della partita. Il secondo, sempre rivierasco, è appena dopo il rientro: Celcima per il cross di Nava, Polini spizza e Guiducci gira debole tra le braccia di Munari.

Cesenatico di fatto finisce qui, il resto è di un Victor che, dopo 20’ di ripresa, entra finalmente in partita. Altro angolo di Maieru, Roverelli sbaglia l’uscita e Cedrini avvia un flipper che spiana la strada a La Motta. Esultanza strozzata in fretta, l’arbitro vede un tocco di braccio e le proteste sono vane, la patta salta. Almeno fino all’82°: punizione di Gabriele Cancellieri che Cenni indirizza sul secondo palo, Roverelli sfiora ma Velotti è pronto a colpire e riapre il discorso, perché stavolta è tutto buono.

Il Victor ci crede e prosegue coi piazzati: altra punizione di Cancellieri che Roverelli spinge in angolo, batte sempre Cancellieri e l’estremo esce ancora a vuoto, deviando sulla traversa. Traversa di nuovo nemica al 93°, quando Cavioli carica dal limite e vede spegnersi sulla barra l’ultima occasione per il ribaltone. Triplice e festa grande per un Bakia che saluta gli juniores Regionali, dove salvo sorprese non resterà nemmeno il Victor: se i grandi di Cassani saranno promossi in D, i ragazzi di Carnevali saliranno nei Nazionali.

