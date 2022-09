Juniores Regionali, buona la prima contro il Forlimpopoli

Vittoria per la Juniores Regionale nella prima giornata di campionato. Sabato scorso i ragazzi di Claudio Venerucci hanno sconfitto per 2-1 il Forlimpopoli allo stadio Ezio Conti di Dogana. San Marino Academy in vantaggio alla mezzora della prima frazione grazie a Guzman Chala, abile nel sfruttare l’errore difensivo avversario. Il Forlimpopoli la pareggia al 11’ della ripresa con Milandri ma i ragazzi di Venerucci riescono a trovare il gol vittoria al 28’ con Codispodi dopo una bellissima azione corale.

