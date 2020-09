SERIE A FEMMINILE Juve-San Marino: Conte soddisfatto, Guarino meno All'allenatrice bianconera non è piaciuto l'atteggiamento delle sue, quello dell'Academy, nonostante la sconfitta, è felice per la crescita della squadra, rammaricandosi per come sono arrivati i gol.

L'umore post partita di Alain Conte e Rita Guarino è inversamente proporzionale ai risultati delle rispettive squadre. Questo perché, dopo un avvio tremendo, la San Marino Academy ha ben figurato sul difficile campo delle campionesse d'Italia, che pur comandando il gioco hanno sciupato molto e hanno faticato più del dovuto per portare a casa la vittoria. "Qualcuno ha parlato troppo presto secondo me - dice Conte - c'era da lavorare, ho ricordato alle ragazze che 17 mesi fa ci giocavamo la partita che ci ha fatto vincere il campionato di Serie C a Bellante e ora siamo a Vinovo a giocare contro la Juventus campione d'Italia per tre volte di fila. Dopo 7 mesi di lockdown e quant'altro l'impatto col campionato era difficile: abbiamo lavorato duro, siamo migliorate tanto in queste tre partite, un gradino alla volta, e abbiamo fatto una grandissima prestazione. Sono molto rammaricato perché i due gol sono stati molto casuali, al di là del fatto che il pallino del gioco sia stato, ovviamente, in mano alla Juve".

"Abbiamo sprecato tante occasioni e siamo state troppo leggere sotto porta - dice Guarino - sicuramente la prossima partita ci vorrà più convinzione".

