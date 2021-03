Juvenes/D. - San Giovanni e Tre Fiori - Virtus in diretta nel fine settimana

Divise tra allenamenti e tamponi, le squadre del campionato sammarinese di calcio si apprestano a tornare in campo con le gare dell'ottava giornata. Occhi puntati su Montecchio dove si gioca il "derby della funivia" che mette in palio, punti pesanti in ottica play-off. La Libertas, appaiata in testa alla classifica con La Fiorita, va in cerca della settima vittoria consecutiva, che significherebbe ipotecare la post season mentre il Tre Penne, staccato di sei punti, non può permettersi ulteriori passi falsi, dopo il ko rimediato con la Folgore.

In campo, per mantenere l'Imbattibilità stagionale anche La Fiorita, che sul terreno di Fiorentino se la vedrà con il Domagnano, reduce dalla sconfitta a tavolino con il Cailungo, dopo il pasticcio amministrativo nel controllo tamponi del gruppo squadra. Altra sfida di particolare interesse è quella tra Cosmos e Fiorentino. La squadra di Cristian Protti ha bisogno di una vittoria che manca da tre giornate, per continuare la rincorsa alla zona play-off mentre il Fiorentino, che non avrà Dall'Ara per squalifica, proverà a concedere il bis dopo la bella vittoria ottenuta sabato scorso.







Completa il quadro delle partite del sabato, Juvenes/Dogana - San Giovanni, gara potrete seguire in diretta sul canale 93 del digitale terrestre, sul portale internet e sulla pagina facebook di San Marino RTV. Il San Giovanni, autentica sorpresa del campionato, cerca continuità di gioco e risultati per mantenere il quarto posto che significa accedere direttamente al tabellone dei quarti di finale. La squadra di Amati che dovrà fare a meno degli squalificati Franciosi e Acquarelli, ha bisogni di punti per risalire una classifica, che li vede attualmente all'undicesimo posto. Tre le partite in programma domenica. Ad Acquaviva, il Cailungo, fresco di vittoria sul Domagnano, affronta un Murata reduce dalla sconfitta di misura con il Pennarossa. A Fiorentino, invece, la Folgore cercherà di superare l'ostacolo Faetano per portarsi nelle zone nobili della classifica. Dopo il turno di riposo, si rivede la Virtus che ha ufficializzato l'arrivo del portiere Alberto Sebastiani. Avversario non proprio comodo per la squadra di Bizzotto che dovrà vedersela con un Tre Fiori che non ha alternative alla vittoria, se vuole rientrare nel giro delle pretendenti allo scudetto. Sarà proprio Virtus - Tre Fiori, la gara che potrete seguire in diretta domenica sui canali di San Marino RTV.