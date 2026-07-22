LUTTO Juvenes Dogana, addio allo storico dirigente Silvano Zonzini. Zavatta: "Ti ricorderemo come un amico vero" Aveva 64 anni ed era stato a lungo nella dirigenza del club. Titolare dell'omonima azienda, era anche presidente di Asco 35 che lo ricorda: "Ha saputo lasciare un segno indelebile nella nostra associazione"

Juvenes Dogana, addio allo storico dirigente Silvano Zonzini. Zavatta: "Ti ricorderemo come un amico vero".

La Juvenes Dogana dice addio a uno dei propri dirigenti storici e più amati, Silvano Zonzini. Tramite i propri canali, la società di Serravalle ne ha annunciato la morte, ricordandolo come un uomo "che ha dedicato tanti anni alla nostra società", ma anche come "un amico vero, capace di conquistare il cuore di tutti con la sua semplicità, la sua generosità e il suo modo di essere sempre presente".

Titolare dell'omonima azienda dolciaria di Serravalle, nonché presidente di Asco 35, Zonzini aveva 64 anni ed era stato a lungo nella dirigenza della Juvenes Dogana. "Il tuo nome resterà per sempre legato ai nostri colori e a ogni angolo di questa società che hai contribuito a costruire con passione e dedizione - si legge ancora nella nota del club e del presidente Massimo Zavatta - . Ci stringiamo con affetto alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, in questo momento di grande dolore. Ciao Silvano".

Cordoglio anche dalla società sportiva Juvenes, del cui consiglio direttivo Zonzini faceva parte, che esprime "vicinanza ai familiari per la scomparsa del caro amico Silvano", nel ricordo "del suo prezioso contributo alla crescita della longeva società del Castello di Serravalle e per la sua sincera amicizia, nel sapersi sempre relazionare con gli altri. Grazie, Silvano, per tutto ciò che ci hai lasciato. Ti ricorderemo sempre con affetto e stima".

Toccante anche il cordoglio dell’Associazione Sammarinese Calciatori Over 35: "Una persona che ha saputo lasciare un segno indelebile nella nostra associazione e nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Silvano è stato molto più di un Presidente: è stato un punto di riferimento, un amico sincero, un uomo di grande umanità, capace di unire le persone con il suo sorriso, la sua disponibilità e il suo autentico spirito di servizio. Con passione, dedizione e generosità ha guidato l’ASCO 35, contribuendo alla sua crescita e trasmettendo a tutti i valori dello sport, dell’amicizia e della condivisione. Il suo esempio continuerà ad accompagnare il nostro cammino e a ispirare le future generazioni. In questo momento di profondo dolore ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, condividendo un sentimento di grande gratitudine per tutto ciò che Silvano ha donato alla nostra comunità. Il suo ricordo vivrà per sempre nei nostri cuori e nella storia dell’ASCO 35".

"Ciao Silvano - conclude l'Asco - Grazie per tutto quello che sei stato e per tutto quello che hai saputo trasmetterci. Non ti dimenticheremo".

Anche la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio esprime inoltre le più sentite condoglianze alla famiglia Zonzini e si stringe attorno al club del castello di Serravalle, "della quale è stato una figura fondamentale per tantissimi anni", scrive la Federcalcio.



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