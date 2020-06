CAMPIONATO Juvenes/Dogana, Amati: "Per me è un ritorno al passato, non ci poniamo limiti"

Manuel Amati è il nuovo allenatore della Juvenes/Dogana. L'ex tecnico del Fiorentino non si pone limiti ed è già al lavoro con la società per costruire una squadra in grado di dire la sua nel campionato sammarinese. Nel video l'intervista.



