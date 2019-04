Juvenes/Dogana-Cosmos vale i play off

Passa da Montecchio il sogno play-off di Juvenes/Dogana e Cosmos. Un spareggio/derby che vale l'accesso alla fase finale, ai quarti da giocare contro i campioni in carica de La Fiorita. Una partita da dentro/fuori. In qualche modo la prima finale dei play 2019 che, con la nuova formula, prevedono la doppia sfida fino alle semifinali. Poi la finalissima su gara unica che quest'anno si giocherà a Montecchio il 25 maggio. La sfida tra Juvenes/Dogana e Cosmos si annuncia una partita non semplice. La rete annullata a Cuomo nella partita giocata contro il Cailungo ha sancito lo spareggio e due giornate di squalifica per il giocatore della Juvenes/Dogana, che salterà così proprio il Cosmos. Il dopo-partita di Domagnano è stato acceso e Fabio Cuomo è stato squalificato per offese nei confronti della terna arbitrale. Non sarà della gara nemmeno Alex Gattei Colonna fermato per una gara per somma di ammonizioni. Sarà di certo una Juvenes/Dogana arrabbiata e ferita quella che scenderà in campo, una squadra alla quale non basterà il pareggio per qualificarsi. La formula prevede i supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di parità. L'altra faccia del derby è un Cosmos che si gioca una grandissima opportunità: entrare nelle 8 finaliste. La squadra di Ivo Crescentini è quella che arriva mentalmente più libera allo spareggio e proprio questo elemento potrebbe essere un fattore di forza per i gialloverdi che vogliono allungare la propria stagione e regalarsi un posto nei play off. Fischio d'inizio a Montecchio alle 20:45, arbitra Mei.