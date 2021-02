MERCATO Juvenes Dogana, ecco Francioni, Tonti e Stella I primi due rinforzano la difesa, il terzo è una punta.

Tre nuovi acquisti per la Juvenes Dogana. In difesa arrivano il centrale classe 2001 Simone Francioni, ex Torconca e San Marino Academy, e il terzino classe '94 Riccardo Tonti, reduce da quattro stagioni in Promozione con lo Spontricciolo. Davanti invece arriva la punta classe '95 Francesco Stella, ex Vis Misano (Promozione).

