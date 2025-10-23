COPPA TITANO Juvenes/Dogana-Fiorentino, Boldrini: "Ottime risposte da chi ha giocato meno". Costantini: "Hanno meritato di vincere"

Fa i complimenti ai suoi ragazzi il tecnico della Juvenes/Dogana Riccardo Boldrini: "Sono veramente contento perché hanno giocato dall'inizio qualcuno che aveva giocato di meno e volevo vedere che risposte mi davano e sono strafelice per questo soprattutto. Poi il risultato è la ciliegina sulla torta, però veramente so di contare su un gruppo di 20- 21 giocatori che possono dire tutti la sua e sono veramente strafelice. Al di là del risultato, dopo che abbiamo sofferto all'inizio, ci dovevamo un pochino amalgamare perché molti non avevano mai calcato il campo dall'inizio, però siamo venuti fuori bene e sono veramente contento".

Amareggiato per la prestazione l'allenatore del Fiorentino, Fabrizio Costantini: "Non abbiamo fatto una buona partita sicuramente, abbiamo fatto bene solo i primi 20-25 minuti. Dopo che abbiamo preso il rigore sono tornati dei fantasmi e abbiamo fatto fatica. Purtroppo in questo momento a livello psicologico è fatica a far risalire un po' la testa ai ragazzi. Proviamo a lavorare e poi vediamo, però chiaramente hanno meritato loro. Hanno vinto loro e hanno meritato loro."



