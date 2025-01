CAMPIONATO SAMMARINESE Juvenes/Dogana - Fiorentino si gioca allo Stadio Ezio Conti

Juvenes/Dogana - Fiorentino si gioca allo Stadio Ezio Conti.

Una variazione di campo per la partita Juvenes/Dogana - Fiorentino in programma il prossimo 18 gennaio. La partita in prevista ad Acquaviva viene spostata allo Stadio Ezio Conti di Dogana sempre alle 15.

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: