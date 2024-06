Amichevole internazionale per la Juvenes/Dogana che, nello scorso weekend, ha affrontato l'Hadley FC, squadra che milita nell'ottava divisione inglese. Una partita voluta dal grande tifoso dell'Hadley Chris Nash che, dal 2006, sta viaggiando in tutta Europa per riuscire a vedere almeno un match in ognuna delle 55 Federazioni affiliate alla UEFA. A San Marino ce l'ha fatta, nella prima partita oltreconfine del suo Hadley.