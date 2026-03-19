COPPA TITANO Juvenes/Dogana-La Fiorita, Ceci: "Contenti per la finale, raggiunta in un periodo difficile". Boldrini: "Complimenti ai miei, meritavamo di più"

Ringrazia i suoi giocatori il tecnico de La Fiorita Stefano Ceci, in un momento delicato della stagione: "Siamo contenti dell'obiettivo raggiunto, soprattutto perché è un periodo abbastanza lungo in cui i ragazzi stanno veramente facendo delle cose straordinarie, ci mancano tanti giocatori per problemi, ne abbiamo persi due anche oggi a fine primo tempo, quindi il merito di essere rimasti in partita e credo anche nel computo delle occasioni da gol aver fatto di più sicuramente rispetto alla Juvenes, che ha fatto una buona partita, è merito dei ragazzi assolutamente. E' chiaro che poi bisogna cercare di vincerla la Coppa, è importante essere lì dove siamo adesso. Il cuore, la determinazione, la voglia di essere protagonisti e non comprimari in una stagione dove abbiamo avuto tante vicissitudini. Forse, da un un punto di vista degli obiettivi, siamo un po' più là anche dell'anno scorso se non sbaglio, perché non ci siamo arrivati in finale l'anno scorso di Coppa"

Non nasconde il rammarico per un obiettivo sfumato all'ultimo l'allenatore della Juvenes/Dogana Riccardo Boldrini: "Innanzitutto voglio fare i complimenti alla mia squadra, che hanno fatto una partita bellissima, mi dispiace per come è andata a finire, mi dispiace per la società che ci teneva molto, sarebbe stato un bel risultato. Accettiamo il verdetto del campo, anche se nell'arco delle due partite sono convinto che la squadra che doveva andare in finale non era La Fiorita, però conta chi è che fa i gol, loro più esperti, recriminiamo su qualche cosa, però fa parte del gioco. Devo dire solo bravi ai miei ragazzi che sono stati veramente encomiabili, abbiamo giocato con qualcuno che non era proprio a posto, contro una corazzata come questa non è che ci sia stata tantissima differenza, abbiamo sbagliato sul gol e chi sbaglia paga, ed è andata così"

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