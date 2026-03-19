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Juvenes/Dogana-La Fiorita, Djuric: "La Coppa è il nostro obiettivo"

19 mar 2026

Match-winner il centrocampista gialloblu Marco Djuric che, con il suo gol, ha regalato l'accesso alla finale di Coppa Titano a La Fiorita: "La Juvenes/Dogana è una bella squadra, compatta, abbiamo faticato un po' ad arrivare sotto porta, però alla fine è arrivato questo gol importantissimo per la squadra che ci manda in finale, era uno dei nostri obiettivi. Diciamo che La Fiorita lotta per tutto, poi dopo in campionato, andando avanti con le giornate, ci hanno staccato abbastanza, quindi diciamo che la Coppa è il primo obiettivo della stagione. Ora c'è questa finale con il Tre Fiori, due grandi squadre che sono arrivate in finale, vediamo come andrà"

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