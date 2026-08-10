CAMPIONATO SAMMARINESE Juvenes Dogana, primo test stagionale con il Cervia United: gol di Ghiggini Sabato 8 agosto allenamento congiunto sul campo del Cervia United. La sfida, articolata in tre tempi da 30 minuti, si è chiusa sul 3-1 per i padroni di casa

Juvenes Dogana, primo test stagionale con il Cervia United: gol di Ghiggini.

Primo test stagionale per la Juvenes Dogana di Michele Camillini, impegnata sabato 8 agosto in un allenamento congiunto sul campo del Cervia United, formazione che milita nel campionato emiliano-romagnolo di Promozione. La gara, disputata al “Parco dei Pini” di Cervia e articolata in tre tempi da 30 minuti, si è chiusa sul 3-1 per i padroni di casa.

A firmare il primo gol della stagione 2026/27 della formazione sammarinese è stato Andrea Ghiggini, a segno al 6' del primo tempo con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto dal nuovo arrivato Lorenzo Dormi. Il Cervia ha pareggiato al 19', per poi completare la rimonta con una rete al 25' del secondo tempo e un calcio di rigore al 6' della terza frazione.

Il test è arrivato al termine della prima settimana di preparazione svolta dalla Juvenes Dogana a San Giovanni in Marignano e ha consentito a Camillini di ruotare la rosa e provare diverse soluzioni tattiche. Dopo un'altra settimana di allenamenti, che prevede anche una seduta in spiaggia, la Juvenes Dogana tornerà in campo venerdì 14 agosto alle 20 contro il San Bartolo, prima del riposo nel weekend di Ferragosto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: