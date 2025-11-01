Juvenes Dogana-Tre Penne. Bonini: "Mancata concretezza", Boldrini: "Pari giusto"

Da un lato c'è un Tre Penne che fatica a segnare e ha perso il passo delle primissime, dall'altro c'è una Juvenes Dogana che ha strappato un punto a un'altra big. Questo ha detto l'ottava giornata del Campionato sammarinese, con le squadre che hanno pareggiato per 1-1 al termine di una partita vivacissima.

Rammarico, lato Tre Penne, con Giovanni Bonini - il vice di Nicola Berardi -, che commenta così: "Siamo stati bravi a reagire dopo essere andati in svantaggio subito e abbiamo fatto un buon primo tempo che ci ha portato anche al pareggio. Forse in quel momento saremmo dovuti essere un po' più bravi a sfruttare tutta la mole di gioco che avevamo creato, per segnare più di un gol. È un momento un po' così dove non riusciamo a concretizzare tutte le opportunità che abbiamo, magari un po' per imprecisione, anche nel gesto tecnico, oppure anche di scelte sbagliate. Sicuramente sarà un aspetto che dobbiamo valutare e migliorare in futuro per cercare di portare a casa più punti".

Per la Juvenes Dogana, l'allenatore Riccardo Boldrini parla di pareggio giusto: "Nel complesso abbiamo fatto una buona partita. Si era messa bene per noi, poi devo dire che loro hanno preso campo e hanno fatto veramente un ottimo primo tempo, anche perché hanno delle ottime individualità. Però noi siamo stati sul pezzo. Abbiamo aggiustato qualcosa nell'intervallo e penso che nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene e che il punto ce lo siamo meritato". Una nota, però, sui tanti rigori concessi: "Pecchiamo un po' troppi su quello. Non so il perché o il per come, ne abbiamo concessi tanti. Però, al di là di quello, abbiamo dimostrato una bella solidità, sono contento della mia squadra e di come ci stiamo comportando".







