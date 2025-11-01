Juvenes Dogana-Tre Penne. Peluso: "Fatichiamo a segnare", Colonna: "Troppi rigori concessi"

Di nuovo a secco, ma capace di reggere praticamente tutto il peso dell'attacco del Tre Penne nel secondo tempo, Lucio Peluso commenta così il pareggio per 1-1, contro la Juvenes Dogana: "Sicuramente, quando arriviamo in area, dobbiamo essere più convinti per fare goal. Da qualche partita ci manca qualcosa, stiamo lavorando per far sì che questo non succeda, però si vede che ancora non basta".

Cosa c'è di diverso rispetto alle prime partite in cui insegnavate così tanto?

"Ce lo stiamo chiedendo anche noi. Ci stiamo lavorando. Comunque anche oggi qualche occasione l'abbiamo avuta, metti anche un po' la sfortuna, il rigore sbagliato... È un periodo che stiamo facendo fatica, bisogna continuare a lavorare, bisogna continuare a spingere, a martellare. Prima o poi le cose cambiano".

A negare la rete del successo al Tre Penne, parando il secondo tentativo di Badalassi, è stato Davide Colonna, all'ennesimo rigore neutralizzato della propria carriera: "È sempre un'emozione parare un rigore. Nelle ultime due partite ne abbiamo subiti quattro, quindi c'è qualcosa che non va, forse, perché comunque concedere due rigori a partita comincia a diventare impegnativo. Io ci metto la pezza fin dove posso, però bisogna darsi una registrata".

Oggi avete giocato molto in ripartenza, avete anche fatto male in contropiede: l'avevate preparata così o è successo perché quella è la vostra arma migliore?

"È una nostra arma perché comunque abbiamo giocatori che sono forti a fare questo tipo di gioco ed è stato bravo l'allenatore a preparare la partita in settimana. Il Tre Penne è una squadra che attacca con tanti giocatori, alza molto le mezzali, di conseguenza, dietro, quando si recupera palla le si può far male, quindi noi l'abbiamo preparata in questo modo e direi che l'abbiamo sfruttata anche bene".







