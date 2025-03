Juvenes Dogana, vittoria che sa di playoff: ora il Domagnano è a 2 punti

La Juvenes Dogana torna nella mischia, il Cailungo l'abbandona. Il club di Serravalle vince per 2-1 lo scontro diretto con i rossoverdi, scavalcando la Libertas e portandosi a ridosso della zona turno preliminare. Parte meglio proprio la Juvenes Dogana, che va subito all'attacco. La prima occasione è già al 4', con un colpo di tesa di Mazzavillani su calcio di punizione, che Gallinetta alza in angolo. Si replica due minuti dopo: discesa di Cevoli, che allarga sulla destra per Pasolini. Cross teso ad attraversare tutta l'area e Tani non ci arriva per un soffio.

Se i tentativi ravvicinati non vanno, allora la Juvenes Dogana ci prova da lontano. All'11' Cordioli vede Gallinetta fuori dai pali e calcia da 30 metri. La palla sembra diretta all'incrocio, ma esce di un nulla. La prima occasione per il Cailungo arriva allo scadere. Labas prende bene posizione su un lancio lungo dalla difesa, poi fa da sponda a Bastianelli che dal limite prova a piazzarla, senza successo.

La ripresa parte come si era aperto il primo tempo, con la Juvenes Dogana in attacco. Al 5' Colonna riceve sulla trequarti, salta due giocatori e mira all'incrocio, Gallinetta ci arriva con la mano di richiamo. Il portiere del Cailungo è super anche sei minuti dopo, quando Bakalyar avanza dalla difesa palla al piede e calcia da lontano, mettendo in angolo in tuffo. A1 15' si sveglia il Cailungo. Il rapido contropiede dei rossoverdi porta a un'imbucata di Labas per Bastianelli, che spreca tutto una volta arrivato davanti al portiere. Al 18' Labas si mette in proprio, salta due avversari e calcia da lontanissimo trovando pronto Gentilini.

A metà frazione, la Juvenes Dogana si fa male da sola e il Cailungo passa. Brutta palla persa da Cordioli, ne approfitta Hirsch che la recupera e allarga verso Costa. Sul cross del numero 70 non arriva Labas, ma sul secondo palo si materializza Bastianelli che stavolta non può sbagliare. Segnato l'1-0, il Cailungo prova a chiudere la partita, tuttavia, nel momento peggiore, la Juvenes Dogana torna a galla. Cordioli si fa perdonare l'errore precedente pennellando un calcio d'angolo in mezzo su cui svetta Bakalyar segnando di testa l'1-1.

Con l'inerzia della gara tornata dalla propria, la Juvenes Dogana sfiora anche il vantaggio, grazie a un tiro di Mazzavillani alto di poco. Per vedere il 2-1, però, basta attendere un solo minuto. Da una discesa sulla destra dei biancorossoblù nasce un cross basso su cui Colonna si fionda come un rapace, anticipando l'uscita di Gallinetta e ribaltando il risultato. Goal pesantissimo e soddisfazione enorme per il centrocampista, che spedisce la Juvenes Dogana a -2 dal Domagnano e mantiene vivo il sogno playoff. Una sconfitta che sa di colpo di grazia per la stagione del Cailungo, che resta a -7 dall'undicesimo posto e, con sole quattro partite rimaste, è di fatto fuori dai giochi.