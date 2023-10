CAMPIONATO Juvenes-La Fiorita, Guidi: "Contento per il gol e per la vittoria". Amati: "Meriteremmo qualche punto in più"

Match-winner l'attaccante de La Fiorita Tommaso Guidi, tornato a Montegiardino dopo l'esperienza al Cosmos, mentre ringrazia per i complimenti il tecnico della Juvenes/Dogana Manuel Amati ma ora chiede anche qualche punto in più in classifica.

Nel video le interviste

