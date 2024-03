CAMPIONATO SAMMARINESE Juvenes-Murata in diretta su RTV, le pretendenti al titolo in campo domenica La Fiorita-Tre Fiori sfida di cartello, Virtus con la Folgore e Tre Penne col Domagnano.

Per la 25ª la lotta scudetto si prende la domenica tutta per sé, con le tre contendenti in campo da sole e in contemporanea.

La Fiorita-Tre Fiori, prima contro quinta, sulla carta è la sfida di spicco, per quanto l'andata delle semifinali di Coppa Titano abbia evidenziato, una volta in più, l'attuale distanza tra i due stati di salute: seppur con soli 13 giocatori di movimento a disposizione, la capolista ha dato una vera e propria prova di forza, i gialloblu di Fiorentino invece sono incappati nel terzo ko in tre partite, tra campionato e coppa.

L'ultimo contro l'altra capolista, la Virtus, che dopo aver fatto un passettino in più verso la finale adesso se la vedrà con la Folgore, altalenante ma mai da sottovalutare (e La Fiorita lo sa). Neroverdi ancora privi di Buonocunto, elemento chiave dal punto di vista tecnico, e non solo.

Poi c'è il Tre Penne, fresco di 4-1 incassato in coppa da La Fiorita ma che in campionato è ancora a -4 e cerca il 9° successo in fila, sperando negli inciampi altrui: per i biancazzurri c'è un Domagnano in salute, che si sta blindando in zona spareggi con un ruolino da 4 vittorie e 2 pari (uno dei quali con la Virtus).

Il resto, tutto di sabato: il Cosmos, quarto, se la vede con un'altra formazione in rilancio, l'Academy, che dopo i successi su Fiorentino e Tre Fiori cerca un tris che autorizzerebbe a sognare di nuovo gli spareggi.

Alle 15, in diretta su San Marino RTV, c'è Juvenes/Dogana-Murata: i bianconeri hanno nel mirino la quinta posizione, la JD, ko col Cosmos dopo 10 punti filati, deve consolidare la 7ª, l'ultima buona per l'accesso diretto ai quarti. +5 il margine sulla Folgore e sul Fiorentino, reduce da 2 pari e 2 sconfitte e impegnato con una Libertas lontana pure dagli spareggi. Discorso simile nella sfida tra il San Giovanni – che sta un punto sotto i rossoblu e può ancora ambire ai quarti diretti – e il Faetano, al momento a distanza dai discorsi post season e che ha perso in 5 degli ultimi 6 turni.

Infine, l'incrocio della disperazione tra Cailungo, 14 sconfitte consecutive, e Pennarossa, appena 2 punti in classifica: per entrambe, sa molto di occasione più unica che rara per trovare una vittoria.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: