Juvenes, preso il terzino Di Addario.

La Juvenes Dogana ufficializza l'arrivo del terzino Di Addario. Il classe '98, già visto a San Marino con la maglia del Cosmos, viene dal Monte Calvo, formazione marchigiana di Prima Categoria.
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