MERCATO

Juvenes, preso il terzino Di Addario

Il terzino, ex Cosmos, viene dal Monte Calvo.

Juvenes, preso il terzino Di Addario.

La Juvenes Dogana ufficializza l'arrivo del terzino Di Addario. Il classe '98, già visto a San Marino con la maglia del Cosmos, viene dal Monte Calvo, formazione marchigiana di Prima Categoria. 

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