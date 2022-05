PRIMAVERA FEMMINILE Juventus di scena sul Titano: San Marino Academy ko 1-0 Sfida di prestigio per la Primavera femminile della San Marino Academy impegnata nell'andata dei quarti di finale di campionato contro la Juventus dell'ex Chiara Beccari. Le bianconere vincono 1-0 con gol di Pfattner ma rischia nel finale.

Il pomeriggio di Acquaviva é carico di emozioni: il ricordo dei 39 tifosi scomparsi all’Heysel, la prima volta della primavera femminile della San Marino Academy alle fasi finali del campionato nazionale, il ritorno di Chiara Beccari a casa con la maglia della Juventus. L’andata dei quarti di finale va alle bianconere che vincono di misura, soffrono ma ipotecano le semifinali. Proprio la giovanissima attaccante sammarinese crea la prima chance: piattone alto sul cross di Requirez. San Marino si difende con ordine ma non disdegna a ripartire: Giuliani serve Berveglieri che calcia dal limite passando a centimetri dall’incrocio dei pali. Per la Juve si accende Nicole Arcangeli: la riminese si accentra, Giulia Zaghini disinnesca il suo tentativo. Dal corner successivo svetta in area piccola Lepera ma non inquadra lo specchio.

0-0 a fine primo tempo ed é già un gran risultato per le ragazze di Matteo Urbinati ma, nella ripresa, la Juventus cresce d’intensità: Zaghini é miracolosa sul mancino a incrociare di Giai dopo la bella giocata di Arcangeli. Da un’azione fotocopia, però, le bianconere passano: Requirez sfonda a sinistra, palla dentro e Pfattner - questa volta - non può sbagliare. Crolla il muro sammarinese al minuto numero 51 ma la solita Giulia Zaghini tiene in vita i suoi con altri interventi risolutivi: prima sulla deviazione della neo-entrata Talle - liberata da un rilancio sbilenco - poi sul destro di Requirez, smanacciato in corner dall’estremo difensore biancazzurro. L’Academy ha il merito di mantenere il risultato in bilico e, all’ultimo secondo, ha l’occasionissima per il clamoroso 1-1: brava Giuliani a crederci in area, palla che arriva a Sanchi. Destro a botta sicura respinto con i piedi da Nucera, inoperosa fino a quel momento. Triplice fischio dell’arbitro e applausi per San Marino, nonostante la vittoria juventina. Dulcis in fundo, Valeria Canini (membro del Consiglio Federale FSGC) e Francesca Lanotte (dirigente della San Marino Academy) hanno omaggiato Chiara Beccari ed Eleonora Cecchini: la prima pronta a spiccare il volo con Juventus e Italia per una carriera costellata di successi, la seconda per l’avventura negli Stati Uniti. Quando si dice, da San Marino alla conquista di tutto.

