Juventus, i campioni del mondo dell'85 alla Continassa: c'è anche Bonini!

di Alessandro Ciacci
27 nov 2025
Al rientro dalla Norvegia dopo il primo successo in Champions League contro il Bodo/Glimt, i giocatori della Juventus hanno ricevuto una piacevole sorpresa prima dell'allenamento in vista del match contro il Cagliari. I vincitori della Coppa Intercontinentale del 1985 erano presenti alla Continassa - centro d'allenamento dei bianconeri - per salutare Vlahovic e compagni. Tra Stefano Tacconi e Michel Platini non poteva mancare anche il sammarinese Massimo Bonini che ha totalizzato ben 294 presenze dal 1981 al 1989. Con la maglia della Juventus Bonini ha conquistato 3 Scudetti, 1 Coppa dei Campioni, 1 Coppa delle Coppe, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa UEFA e - appunto - la Coppa Intercontinentale vinta ai rigori contro l'Argentinos Juniors.


