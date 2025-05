CALCIO FEMMINILE Juventus Women: festa scudetto per Chiara Beccari All'Allianz Stadium le bianconere celebrano il tricolore e la capitana Sara Gama per l'addio al calcio giocato. Per l'attaccante italosammarinese è il secondo scudetto in carriera.

All'Allianz Stadium le bianconere festeggiano il sesto scudetto della storia del club davanti a 15 mila spettatori. Nell'ultima partita della serie A è grande festa anche per Sara Gama per l'addio al calcio giocato. Con le Juventus campione d'Italia fa festa anche San Marino con Chiara Beccari, l'attaccante italosammarinese ha conquistato il suo secondo tricolore dopo quello nel 2022. La calciatrice cresciuta calcisticamente nella squadra femminile della Federazione Sammarinese chiude la serie A con un bottino tre reti segnate al Sassuolo, Milan e Inter. A queste si aggiunge il gol in Nazionale nell'amichevole contro la Spagna.

