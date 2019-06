Kazakistan - San Marino

In campo per San Marino, una squadra giovanissima con 8 undicesimi Under 24

Squadre in campo per il riscaldamento pre partita

Arbitra il polacco Frankowski.

Kazakistan: Napohodov, Vorogovskiy, Yerlanov, Maliy, Kust, Tagybergen, Islamkhan, Turysbek, Suyumbayev, Aimbetov, Shomko. All. Bilek

San Marino: Benedettini, Cesarini, Mi. Battistini, Lunadei, F. Vitaioli, M. VItaioli, Nanni, Mularoni, Grandoni, Brolli, Censoni. All. Franco Varrella

Ecco la formazione bianco azzurra

Il commissario tecnico cambia sei giocatori rispetto alla partita con la Russia

Franco Varrella stravolge la formazione che affronterà il Kazakistan

Padroni di casa reduci dalla sconfitta in Belgio per 3 a 0, Nazionale Sammarinese travolta in Russia con un sonoro 9 a 0

All’Astana Arena si affrontano per la prima volta, le nazionali di Kazakistan e San Marino.