Kazakistan - San Marino: Varrella cambia, dentro Nanni dal primo minuto

Dallo splendido palcoscenico della Mordovia Arena, ad un altra struttura bella, efficiente ed ultramoderna, lo stadio di Astana. Un impianto costruito 10 anni fa, costato 185 milioni di dollari e inaugurato con un amichevole tra Lokomotiv Astana e la Nazionale Kazaka Under 21. Incontro che fu arbitrato da Pier Luigi Collina. Uno stadio da trentamila posti, con terreno di gioco in erba sintetica e copertura automatica per combattere le avverse condizioni climatiche. Proprio sul terreno di questo bellissimo stadio, la Nazionale Sammarinese, per la prima volta in assoluto in Kazakistan, ha svolto la rifinitura pre partita. Un allenamento che fornirà le ultime indicazioni al commissario tecnico. Franco Varrella pensa a qualche cambio, sopratutto in attacco, con Nicola Nanni che dovrebbe partite dal primo minuto. Probabilmente non sarà l’unica novità mentre tra i confermati in mezzo al campo c’è Marcello Mularoni.

Dal Kazakistan,

l'inviato Palmiro Faetanini