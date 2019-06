KÍ Klaksvík - Tre Fiori 3-0

60 cross dalla sinistra dello scatenato Johannensen, Sandmael tutto solo non trova l’impatto con la sfera

55 goal John Johannensen con uno scavetto supera Simoncini in uscita . Gran goal

49 azione in velocità del Klaskvik Sandmael davanti a Simoncini palo esterno

46 Bjartalio alla conclusione da fuori Simoncini respinge

inizia il secondo tempo

Finito il primo tempo Klaskvik- Tre Fiori 2-0

47 ammonito Johannensen è il terzo ammonito del Klaskvik

Siamo al 45esimo ma il gioco è stato fermo diversi minuti per un problema ad Andreasen poi rientrato

Nel momento migliore del Tre Fiori è arrivato il raddoppio dei padroni di casa

36 goal Sandmael . Errore di Angelini che legge male un lancio lungo dalle retrovie. La sfera arriva sui piedi di Sandmael che controlla e incrocia sul palo lungo . Nulla da fare per Aldo Simoncini

33 Pestrin alla conclusione Joensen si rifugia in angolo . Ottimo momento Tre Fiori

32 Tre Fiori vicinissimo al pareggio : Pestrin batte un angolo, Andrea Compagno sfiora, la sfera arriva a Cuzzilla nuovo cross Compagno di testa ancora, un difensore libera sulla linea di porta

31 hadzibulic allunga il tackle su Carubini e rimedia il il giallo . Secondo ammonito della partita

27 punizione bomba dell’autore del goal Johannensen bravissimo Aldo Simoncini a respingere in tuffo . Dall’angolo la sfera passa grande pericolo ma nessuno del Klaskvik riesce a spingerla dentro

Ammonito Pavlovic per l’ennesimo fallo su Andrea Compagno . È il primo ammonito della partita

25 sempre 1-0 per il Klaskvik ma il Tre Fiori sembra essersi ripreso dalla shock iniziale

18 azione solitaria di Bjartalio stoppato al momento del tiro da Righetti

17 altro cross di Ramiro Lago da destra palla a fondo campo

14 buona triangolazione a sinistra per il Tre Fiori con Cuzzilla al cross errato e palla sul fondo

9 non arriva a colpire di testa in area Sandmael altra occasione per i padroni di casa. Iniziò difficile per i gialloblù

8 goal sfonda a destra il Klaskvik, palla in mezzo di Bjartalio, arriva Patrik Johannesen che di piatto destro mette dentro. Tre Fiori sotto

6 lancio di Ramiro Lago in area esce Joensen e blocca

2’ Aldo Simoncini esce dalla sua area per respingere in il pallone in fallo laterale

Calcio di inizio

Buonasera da gundadalur stadium in Torshavn.

Terreno sintetico 12^ la temperatura attuale

il Tre Fiori si schiera con l’annunciato 4-1-4-1

Aldo Simoncini in porta

Difesa a 4 con : D’addario a destra, Righetti e Angelini centrali, Cuzzilla a sinistra

Manolo Pestrin perno del centrocampo

Costantini, Daniele Compagno, Carubini e Lago formano i 4 che dovranno coprire e appoggiare l’univa punta Andrea Compagno

A disposizione del tecnico Matteo Cecchetti

12 Sebastiani

11 Apezteguia

14 Astolfi

19 Burrafato

21 Tamagnini

22 Bacchiocchi

23 Lusini

Il Ki Klaksvík 5-4-1

1 joensen, 3 Simonsen, 4 Pavlocic, 5 Brinck, 6 Sandmael , 7 johannensen, 8 Andreansen, 10 Bjartalio, 14 John Johannensen, 22 Hadzibulic, 23 Danielsen

il tecnico Thomassen porta in panchina Joensen, Grytten, Lewis, Niclasen, Kettsskard, Olsen