UNDER 21
Kosovo - San Marino, Gasperoni: ”Vogliamo sbloccarci”
Il difensore dei biancazzurrini parla di una nazionale in crescita e che ha bisogno di trovare il gol
Kosovo - San Marino, domani ore 18. Oggi allenamento di rifinitura per la Nazionale Under 21 diretta da Antonio Gespi, in attesa del rientro da Coverciano del CT Matteo Cecchetti che sarà regolarmente in panchina per l’incontro valevole come terzo turno di qualificazione al campionato europeo 2027.
Nel video l'intervista al difensore Simone Gasperoni
