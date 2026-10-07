Kristjan Asllani: "Bisogna fare i complimenti a San Marino"

L'ex centrocampista dell'Inter Asllani fa i complimenti alla nazionale di San Marino per la prova disputata. La doppietta del centrocampista dell'Albania ha permesso alla squadra di Maran di conquistare la vittoria solo nel recupero.

"Oggi sinceramente c'è da fare i complimenti al San Marino - dice - perché è venuto qua, ha giocato a viso aperto e non era scontato, quindi facciamo i complimenti. Non è stato facile oggi per noi, abbiamo fatto un primo tempo buono, però sai un po' mezzo e mezzo, forse un po' la stanchezza, però erano quattro partite in 15-16 giorni anche per loro. Abbiamo avuto grandi difficoltà, però ci portiamo a casa questi tre punti e il primo posto nel girone adesso".

Ai sammarinesi il campione albanese fa i complimenti "perché sono venuti qua in questo stadio dove secondo me è difficile giocare a viso aperto e quindi gli faccio anche un grande in bocca al lupo". L'Albania resta una nazionale di grande qualità. "Siamo siamo una bella squadra - spiega Asllani - Ora abbiamo iniziato un nuovo ciclo con mister Maran, siamo contenti, avevamo fatto due amichevoli in estate, però eravamo un po' tutti mezzo e mezzo, sai, c'erano le vacanze, adesso ci siamo ricompattati tutti. Siamo contenti, peccato per la partita che abbiamo avuto in Finlandia, per quel rosso, però questo è il calcio".

Dove si può arrivare? "Non lo so, noi l'abbiamo detto a tutti: Il nostro obiettivo è il primo posto, quindi questo è il nostro obiettivo per il momento. Adesso torniamo nei nostri club e poi torniamo qua con la voglia di dimostrare ancora".

Sul possibile ritorno del centrocampista in Italia: "Adesso ho iniziato questa nuova esperienza e dico la verità, vorrei rimanere a lungo".









