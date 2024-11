CAMPIONATO SAMMARINESE L'1-1 tra Cosmos e Tre Penne si compie in 90'' L'ex Badalassi porta avanti i gialloverdi al 37°, Nigretti impatta al 38°

Nel giro di 90” Badalassi chiama e Nigretti risponde per l'1-1 tra Cosmos e Tre Penne. Serravalle costruisce qualcosina in più ma si fa andar bene un pari che la lascia capolista, mentre a Città, alla 7ª X in 9 gare, serve il giusto: recuperata una posizione con l'aggancio al Murata, la classifica però dice ancora 8ª piazza, a -7 dalla vetta.

Nella prima mezz'ora, il Tre Penne perde Ceccaroli per infortunio ed è tutto nell'angolo di Righini, sul quale Guidi calcia sporco e centra Barretta. Il Cosmos invece è più vivace: sul cross di Grandoni, Pastorelli tocca verso Badalassi e Palazzi è provvidenziale nel chiuderlo; subito dopo, dall'altro lato, D'Addario affonda fino in area e carica, trovando i guanti di Migani. Gialloverdi ancora pericolosi da destra: traversone di Pastorelli sul quale Ben Kacem è in ritardo di niente, dopodiché lo stesso Ben Kacem si libera per una bordata che va a rimbalzare sulle macchine.

Qui la partita entra in stallo per un quarto d'ora, per poi riesplodere di botto: Lombardi si incarta uscendo palla al piede, Errico lo contrasta e finisce col servire Badalassi, che punta la porta, tiene sul ritorno di Lombardi e piazza il suo 8° centro in 9 turni. Niente esultanza per il miglior marcatore del torneo, alla prima contro la squadra con cui, in tre anni, ha vinto scudetto e titolo di capocannoniere. Questo al 37°, alla ripresa Ben Kacem si ritrova murato al tiro da Lombardi – con Pastorelli tutto solo a sinistra – e la palla schizza a Scarponi, sul cui lancio Nigretti scappa a Grandoni, controlla, avanza e scarica a rete, fulminando Semprini sul suo palo per l'immediato pari.

Sipario sul primo tempo, con la ripresa che vede il Cosmos riaccendersi al quarto d'ora: l'appena entrato Pierri si fa mezzo campo palla al piede e si presenta a concludere, mancando lo specchio. E immediatamente dopo tocca a Ben Kacem affettare i biancazzurri dritto per dritto, stavolta Migani deve opporre la parata. Fiammate sporadiche in una partita che regalerà poco altro, giusto l'infortunio muscolare di Badalassi, un contrasto in area Tre Penne tra Cecchetti e Pastorelli – tutto regolare, dice l'arbitro - e, nel recupero, due mezze occasioni: Pastorelli per l'inserimento di Pierri, sul cui tiro-imbucata Migani mette il piede, e il destro defilato di Nigretti, con Semprini comodo nel bloccare in due tempi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: