SERIE B FEMMINILE L'Academy femminile vince a Trastevere e si allontana dalla zona retrocessione Le titane sprecano tanto, ma segnano anche, battendo 2-1 le romane. Ora sono a +3 sul penultimo posto

Per la prima volta in stagione, la San Marino Academy femminile mette tre punti tra sé e la zona retrocessione. Un bel passo in avanti, in classifica e nel gioco, che le titane fanno a Roma, battendo 2-1 il Trastevere nello scontro salvezza, nella nona giornata di Serie B.

Gioca meglio l'Academy, che al 12' ha la prima occasione con una punizione da oltre 20 metri di Giuliani, messa in angolo da Zaghini. Al 18' ci prova da fuori anche Sechi: tiro potente, ma centrale. Il Trastevere risponde a metà frazione e crea un pericolo da una rimessa laterale: in area piccola Cornacchia controlla, protegge e poi calcia la palla da sinistra. Limardi respinge con un gran riflesso.

Fino all'intervallo non ci sono altre occasioni, poi nella ripresa San Marino accelera sin dal primo minuto, con un contropiede che porta Gattuso alla conclusione dal limite, fuori non di molto. Pochi secondi dopo, le titane passano con un gran goal. Casadei, sulla sinistra, salta un'avversaria, rientra sul destro e mette un cross tagliato in area dove Sechi anticipa tutte e di tacco insacca il pallone a fil di palo. Terza rete in campionato per lei, e che rete.

L'Academy non si accontenta e spinge ancora, sempre con Casadei sulla sinistra. Stavolta il cross arriva a Gattuso, che però non è precisa come Sechi e alza troppo la conclusione. Come nel primo tempo, le romane si svegliano a metà frazione e confezionano un'occasione enorme in contropiede: Lombardo gestisce la ripartenza, la difesa esce male e la palla finisce a Verrino, che però, in uno contro uno con Limardi, calcia alto.

La fiera delle occasioni mancate continua sull'altro lato qualche secondo dopo. Tamborini avvia e conclude un contropiede, calciando in scivolata. Zaghini smanaccia ma il pallone finisce a Sechi, che a porta vuota calcia ancora alto, mangiandosi un goal fatto. Mancato il raddoppio, San Marino incassa il pareggio, con tanta sfortuna. Sugli sviluppi di un d'angolo, il colpo di testa di Verrino finisce sul palo, poi la palla rimbalza sul polpaccio di Limardi e carambola in rete.

Il portiere di San Marino, però, si rifà poco dopo, nell'azione più convulsa della partita, parando un tiro quasi a botta sicura di Lombardo. Poi, sul ribaltamento di fronte, un lancio di Bertolotti innesca il contropiede di Tamborini, che dribbla un difensore e appoggia per Iardino, il cui tiro s'infila nell'angolo in basso alla destra di Zaghini per il nuovo vantaggio ospite. Il colpo subito tramortisce il Trastevere e stavolta l'Academy non spreca più, tornando da Roma con tre punti fondamentali.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: