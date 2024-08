CAMPIONATO SAMMARINESE L'Academy Under 22 riparte, Cecchetti: "C'è spazio per crescere ancora"

Il secondo capitolo della storia della San Marino Academy Under 22 si apre questa contro il Domagnano. E il primo pensiero è quello di rafforzare il progetto, alzare l'asticella delle ambizioni per una squadra che già al debutto un anno fa -ha detto il presidente federale Marco Tura durante la presentazione- ha vinto tutte le diffidenze e tutti gli scetticismi, nemmeno un ottimista come me avrebbe creduto ad una crescita così veloce".

Agli ordini del confermatissimo Matteo Cecchetti, la preparazione alla nuova stagione è cominciata i primi d'agosto con l'obiettivo primario che è quello di portare i ragazzi più in alto possibile. Alcuni di loro hanno già realizzato il sogno di debuttare con la Nazionale Maggiore, Simone Giocondi ha addirittura trovato il gol, e comunque l'idea, il modo di stare in campo è già da squadra matura. Pronta per le prossime sfide.

Nel servizio l'intervista all'allenatore Matteo Cecchetti

