L'agonia di Pietracuta e San Marino

L'esperimento Pietracuta “biancoazzurro” perde quota. Nato tra lo scetticismo generale, aveva già subìto un incrinatura nel mese di novembre dove si parlava già di cambio di guida tecnica, poi tutto era rientrato con la Federcalcio di San Marino che aveva alzato la voce. I rossoblù, negli ultimi anni, sono stati abituati a lottare per le posizioni play off, e il digiuno di risultati aveva fatto storcere il naso alla piccola piazza ed ai suoi vecchi dirigenti. Una convivenza molto complicata per non dire mai nata. Roberto Cevoli rassegna le proprie dimissioni, così come tutto lo staff con 25 punti in 25 giornate: 6 vinte, 7 pareggiate e 12 perse, 27 gol fatti e 34 subìti, terzultimo posto in classifica. Stando ai numeri un esperimento fallimentare con il serio rischio retrocessione, e il CT della Nazionale sammarinese oggettivamente non può e non deve esporsi a questo rischio. Saltarci fuori prima, probabilmente, la scelta migliore.

Quello che preoccupa è la perseveranza con la quale non si è mai acceso l'interesse tra la FSGC e il San Marino Calcio fin dai tempi di Germano De Biagi, anche se va sottolineato che con l'ex Presidente Federale Giorgio Crescentini c'erano tantissimi punti in comune, lo Stadio di Serravalle in primis. Poi è arrivato il Victor San Marino di Luca Della Balda che aveva chiesto una mano, nel 2021 anno di nascita della nuova realtà, alla Federcalcio. La FSGC e in particolare il Presidente Marco Tura, non aveva chiuso le porte al nuovo sodalizio sammarinese, anzi. Aveva concesso il campo di Acquaviva e la rifinitura a Domagnano. Sembrava l'inizio di un dialogo con la Victor in cui stavano facendo molto bene giovani come Lazzari e Tosi in particolare, ma ne sono passati anche altri. Della Balda ha fatto tutto quello che ha potuto portando il Victor in Serie D, sogno raggiunto, ma un po' troppo grande per le sue tasche e non solo. Da lì la rapidissima cessione al nuovo Presidente Emiliano Montanari e le immancabili conseguenze. San Marino Calcio senza dimora e lasciato al proprio destino. Pietracuta e San Marino Calcio una lunga agonia in una stagione fino ad ora complicatissima.









