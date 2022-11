L'Albania ne fa 3, poi l'Under 21 domina il secondo tempo

Un tempo a testa, solo che l'Albania monetizza e ne fa 3 all'Under di San Marino che piena zeppa di debuttanti non riesce a trovare il gol. Che avrebbe ampiamente meritato specie in un secondo tempo in cui i rgazzi di Cecchetti si sono messi al comando della partita e al bersaglio grosso ci sono andati davvero vicini. L'arbitro è Maria Sole Ferrieri Caputi, ha già debuttato in serie A. Il grande rilfesso di Terenzi stoppa in apertura Cristian Shpendi. San Marino petto in fuori, disivolto in fase offensiva, colpo di testa di Zannoni a lato di niente. Terenzi due volte in poco tempo su Stiven Sphendi: bene sul colpo di testa, addirittura benissimo sull'infilata. L'Albania alza la pressione e la sblocca, minuto 21: Avdiu prende l'anticipo e infila. L'Albania la chiude nel giro di poco. Assolo del talentuoso e a tratti immarcabile Pajaziti . Quando al 38' la palla è sui piedi di Smajli che si accentra e prende l'angolo lontano il tris è servito. E prima dell'intervallo mezzo voto in più per Terenzi alla grande su Torraj. Ripresa, tantissimi cambi, tantissimi gli esordienti. Ma San Marino la gioca con grande personalità e costruisce almeno due grandi occasioni. Dall'angolo in mischia il diagonale fa pensare al gol. Come al gol fa pensare Zannoni che apre il piattone e viene rimpallato in angolo. Passano i minuti, non la voglia della bandiera. Sarti in contropiede, ancora questione di poco. Terenzi blinda su Pajaziti e l'Under chiude contando un numero di occasioni come forse mai in precedenza.





Nel video l'intervista a Nicola D'Addario, difensore San Marino Under 21