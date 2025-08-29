L'arbitro azzoppa la Virtus, il Breidablik vola ai gironi (1-3)

L'estate è finita un po' per tutti, ed è quindi naturale finisca anche per la Virtus. Ciò che c'è di strano e inaccettabile è il modo. Di fatto mutilata da un arbitro che prima si è fatto sfuggire la partita di mano e poi, per riprenderla, ha fischiato a senso unico. Arbitro, l'ucraino Balakin, anche discretamente quotato prima dal disastro compiuto allo Stadium. Peccato perché il Breidablik non ha bisogno di aiuti e la sua partita poteva comunque vincerla senza aiuti. Si parte con la Virtus che pensa di poter fare la storia, Buonocunto su punzione, Einarsson ci va un po' distratto, Scappini ci mette l'esterno e Niang per poco non fa cantare tutta la Repubblica. C'è profumo di storia, c'è tutta San Marino con la Virtus, ci sono anche i Capitani Reggenti in tribuna. Gli islandesi raddoppiano sistematicamente la marcatura stanno alti, colpiscono. Minuto 16, Guddo si allunga sul primo tiro, ma il tap in di Kristinsson è letale. Un brutto colpo, ma sono cose di calcio. Subire gol fa parte delle regole che devono però essere uguali per tutti e qui invece ci sono rimbrotti continui e cartellini sventolati un tanto al chilo e tutti dalla stessa parte. C'è un'aria strana, umidità a parte, che soffia su questa partita. Eppure tener duro è il mantra perché tutto è ancora in bilico. Basta una sgasata di Zenoni e un cross sul quale Niang prende l'ascensore e in avvitamento gonfia la rete. E' la speranza torna prima a fare capolino, poi a dilagare. Niente, tutto svanito in 30 secondi da buoncostume. Fallo non fischiato a Niang che è un mezzo sacrilegio, completato con l'altra metà che è il secondo giallo a Zenoni. Due cose così in 30 secondi in campo internazionale non si possono vedere. Sul sogno fa irruzione l'alba di un secondo tempo da giocare con un uomo in meno e la necessità di fare un altro gol. E se per le imprese la Virtus ha un tatuaggio eterno sulla pelle, per i miracoli occorre ancora attrezzarsi. Perché il Breidablik è un'ottima squadra e si mette al comando delle operazione sapendo di dover solo gestire un avversario azzoppato e sfinito. Arriva Ingvarsson e riporta avanti gli islandesi. E' pietra tombale sul sogno neroverde. Ma c'è ancora l'orgoglio di provarci con le forze fresche del neo entrato Amati e conta poco se Thomsen trova il terzo e fissa il punteggio sull'1-3. Ai gironi ci va il Breidablik e ci va anche con merito. Alla Virtus resta un'estate vissuta come un romanzo del quale un modesto comprimario ha deciso di scarabocchiare l'ultima pagina.











