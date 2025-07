Grandi novità per quanto riguarda i due attaccanti della Nazionale di San Marino. Nicola Nanni è stato ceduto dalla Torres all'Arzignano Valchiampo: il classe 2000 biancazzurro giocherà sempre in Serie C, ma nel Girone A.

Torna nel campionato sammarinese invece Filippo Berardi, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia della Vibonese: il 28enne sammarinese sarà un nuovo giocatore del Tre Penne.