QUALIFICAZIONI MONDIALI L'Austria va in doppia cifra: 10-0 a San Marino Sconfitta molto pesante per la Nazionale di San Marino: l'Austria dilaga e vince 10-0, miglior risultato della sua storia. Autentico mattatore l'ex Inter Marko Arnautovic che ne segna 4 e diventa il miglior marcatore della selezione austriaca.

La Nazionale di San Marino torna a vivere notti buie. Quattro anni dopo lo 0-10 contro l'Inghilterra nella gestione Varrella, c'è un nuovo ko a doppia cifra. Sono 10 infatti le reti che l'Austria rifila ai Titani, che provano a farsi vedere in avanti ma subiscono tante, troppe ripartenze. In un Ernst-Happel Stadion quasi sold-out, gli uomini di Ralf Rangnick partono forte, decisi a fare la storia. Sabitzer, liberato da un rimpallo, colpisce il palo esterno. E' il preludio al vantaggio austriaco: il tiro-cross di Schmid beffa Colombo, la sfera si insacca per l'1-0. Un giro di lancette più tardi e Marko Arnautovic inizia la propria serata da sogno, bucando ancora Colombo con un colpo di testa preciso. Al collega di reparto Gregoritsch viene cancellato il tris con il VAR ma non deve attendere molto perché al 22' il tentativo lento lento termina all'angolino, con Colombo sorpreso e non esente da colpe. La notte di Vienna è dura, lunga e molto complicata: Sabitzer serve Posch per il 4-0. L'assistente alza la bandierina, il VAR questa volta ridà quello che aveva tolto all'Austria in precedenza: gol buono e poker. Altro legno con un altra parabola beffarda di Schmid che bacia la parte alta della traversa. Troppi errori in fase difensiva, l'Austria punisce sempre: corner di Alaba, spizzata di Danso e il difensore del Como Posch fa 5-0 e doppietta, lasciato colpevolmente solo. In chiusura di frazione ci sarà spazio anche per il 6-0 di Laimer, centrocampista del Bayern Monaco, che penetra in area e batte Colombo in diagonale.

Passivo pesante, ma nella ripresa il copione non cambia: Schmid scappa a destra e serve a centro area Arnautovic. Palla in gol e palla riportata a centrocampo, per far capire che aria tira. Il direttore di gara concederebbe anche un rigore all'Austria ma ancora il VAR cambia la decisione, con Prass che si tuffa. E allora San Marino, che già nel primo tempo si era resa protagonista di qualche buona uscita dal passo, prende coraggio: Berardi non passa troppo lontano dal bersaglio con il mancino. Cosa che invece fa Zannoni poco dopo, ma dopo una bella azione corale dei ragazzi del CT Roberto Cevoli. La prima grande parata di Colombo è su Gregoritsch ma poi non può nulla sul colpo da biliardo del giovanissimo Wurmbrand, che segna all'esordio. 7-0, Colombo nega momentaneamente la tripletta ad Arnautovic poi anche San Marino – in una serata complicata – entra nella storia. Lo fa con Matteo Sammaritani che – 16 anni, classe 2009 – è il più giovane a vestire la maglia della Nazionale. Nel finale però la scena se la prende tutta Marko Arnautovic: l'ex Inter prima spiazza Colombo per il 9-0 – ancora una volta solo – poi, spinto dal pubblico, si inserisce e realizza il poker personale. E' un gol storico: per Arnautovic che sale a quota 45 e diventa il miglior marcatore nella storia austriaca e per l'Austria stessa, che con questo 10-0 festeggia la sua miglior vittoria. Per San Marino, dopo tanti passi avanti, un brusco passo indietro ma domenica c'è già Cipro.

