l Cailungo dilaga con la Juvenes/Dogana e rilancia le ambizioni di spareggi play off

Il Cailungo “strapazza” la Juvenes/Dogana con un netto 4-0 e fa suo lo scontro diretto per il dodicesimo posto. Decidono la doppietta di Santucci, a cavallo dei due tempi, e le reti di Ferrari e Marinaro. Gli uomini di Protti agganciano il San Giovanni e rilancia le proprie ambizioni di spareggi playoff. Il goal che sblocca la partita arriva poco dopo la mezz'ora del primo tempo, e porta la firma di uno dei più positivi dei rosso/verdi, Santucci . Nel finale di primo tempo il Cailungo prova a forzare per arrivare al raddoppio senza però trovare la porta. Nella ripresa è un tiro al bersaglio, nel giro di 11 minuti arrivano tre gol. Christopher Santucci per la doppietta personale e il Cailungo mette una seria ipoteca sui tre punti. La sicurezza arriva con il goal di Ferrari. Il punto esclamativo lo mette Marinaro. Al minuto 24 della ripresa poker rosso/verde. Poteva arrivare anche il pokerissimo con Vagnini che colpisce l'incrocio dei pali ben servito da Benedetti, poi nel finale c'è gloria anche per il portiere Gallinetta capace di respingere il rigore di Merli. Il fallo che ha indotto l'arbitro a fischiare la massima punizione è di Grieco. Il Cailungo si rilancia con questa larga vittoria sulla Juvenes/Dogana. A Montecchio Cailungo batte Juvenes/Dogana 4-0.