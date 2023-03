Stesse emozioni da prospettive opposte. Quella con l'Irlanda del Nord è stata una partita speciale sia per il 19enne Lorenzo Lazzari, al debutto casalingo dopo l'esordio con gol di Santa Lucia, che per il 40enne Roberto Di Maio, fresco di naturalizzazione e alla sua prima in assoluto con la maglia della Nazionale.

Nel video la loro intervista