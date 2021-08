UNDER 21 L'estate in campo dell'Under 21

In attesa del debutto nelle qualificazione del Campionato Europeo di categoria, la Nazionale Under 21 lavora da oltre un mese agli ordini del confermato staff tecnico. Fabrizio Costantini ha inserito giovani promettenti in un telaio formato da ragazzi che nonostante un biennio già trascorso, hanno ancora l'età per rientrare anche in questo. Il primo proibitivo impegno si chiama Germania, debutto di fuoco al San Marino Stadium alle ore 19 di giovedì 2 settembre. Cinque giorni dopo la Germania, sempre in casa i sammarinesi se la vedranno con l'Ungheria, 7 settembre ore 20,30. Costantini elogia la serietà con la quale il gruppo ha affrontato un'estate di lavoro sul campo. Nel video l'intervista al CT Fabrizio Costantini.

