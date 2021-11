ARBITRI L'Europeo Under 19 nelle designazioni di Podeschi e Barbeno-Ilie

L'Europeo Under 19 nelle designazioni di Podeschi e Barbeno-Ilie.

Un paio di ‘missioni’ con comune denominatore le qualificazioni all’Europeo Under 19 per quanto riguarda il Settore Arbitrale della FSGC. Stefano Podeschi ha appena chiuso l’esperienza in Croazia in qualità di Uefa Referee Observer. In oggetto il Gruppo 11, iniziato lo scorso 10 novembre terminato oggi con la vittoria dei padroni di casa davanti ad Armenia, Scozia e Gibilterra. In Israele, invece, la coppia composta da Luca Barbeno e Laurentiu Ilie sta per concludere il proprio operato nel Gruppo 4, di cui fanno parte Paesi Bassi, Israele, Cipro e Moldavia. Con l’assistenza di Ilie, Barbeno ha diretto Paesi Bassi- Moldavia (10 novembre) e Israele-Moldavia (13 novembre), mentre oggi (a partire dalle 16:00 italiane) concluderà la settimana europea agendo da Quarto Ufficiale in Israele- Paesi Bassi, gara fra due squadre a punteggio pieno e quindi decisiva per la vetta del girone. Qui Ilie farà da secondo assistente, mentre era stato nelle vesti di primo che la bandierina ASA aveva preso parte alle due gare dirette da Barbeno.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: