L'EuroVirtus tiene acceso il luna park, cede di misura al Breidablik (2-1) e lascia tutto aperto

Breidablik - Virtus Acquaviva

Poteva anche finire meglio, oppure peggio, perché ormai tutto fa Virtus. Ma quel che conta è che non è finita. La sconfitta arriva col minimo scarto, il luna park è ancora acceso, i sogni autorizzati. I ragazzi di Bizzotto hanno identità, coraggio, ordine e non li perdono nemmeno a 3000 km da casa, nemmeno se il Breidablik decide di partire forte per dire che scherzare va bene, ma c'è un limite a tutto. Errore, il limite non c'è. Gaddo tra i pali si regala un gran debutto, la difesa attenta, e da metà campo in su tutti pronti a ripartire. Lo fa Niang, minuto 9 con un allungo che squarcia le linee islandesi. La palla per Buonocunto che non ce l'ha sulla corsa e allora frena per agevolare un tamponamento che arriva puntuale ed è rigore tutta la vita. Dal dischetto Scappini è un assegno circolare che la Virtus incassa.

È benzina sul fuoco dei sogni, è il momento migliore dei sammarinesi ancora belli vispi con Lombardi prima, e poi con la stesso Scappini che manca poco e converte una punizione calciata bene. Difendono alti i neroverdi versione arancio, il portiere Guddo gioca anche al limite dell'area insomma il pari, che non è uno scandalo, arriva alla mezzora e premia un giropalla insistito dai padroni di casa, una mischia che la aggiusta per Valgeirsson che fa 1-1. Il secondo tempo comincia male, con il sorpasso. Una mischia con tanti contatti induce l'arbitro a fischiare un mezzo rigore. E quindi, col rigorino, Valgeirsson si fa la doppia e adesso si fa dura. Bizzotto chiama forze fresche dalla panchina, dentro Zenoni e Montanari. Ma sono sempre gli islandesi a tener palla. Non è un assedio, per carità, anzi quando Ciacci prova una coraggiosa conclusione al volo va veramente vicino all'eurogol del 2-2. E così in bilico fino alla fine, Guddo quando serve c'è sempre. E siccome c'è di mezzo la Virtus, vuoi non rischiare il coccolone in pieno recupero? Arriva in qualche modo il 3-1 che farebbe in chiave ritorno tutta la differenza del mondo. L'assistente alza la bandierina. Il var ci lavora 2 minuti, i più lunghi della storia del club. Poi la conferma, 2,3 cm di fuorigioco e francamente bastava anche meno per sospirare e dire che ce la giochiamo al ritorno.







