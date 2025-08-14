CONFERENCE LEAGUE L'idea di Scappini: "Tanta pazienza e niente calcoli"

Queste le parole dell'attaccante della Virtus Stefano Scappini:

Il ricordo della partita dell'andata questa settimana vi ha fatto male o vi ha fatto da stimolo per capire che in realtà è giocabile?

"Guarda, noi abbiamo esaminato bene la partita abbiamo diciamo capito gli errori che abbiamo fatto e su quello ovviamente bisogna migliorare perché abbiamo concesso soprattutto togliendo gli ultimi dieci minuti che per me sono magari errori di voler far troppo, ecco, il primo tempo soprattutto abbiamo concesso un pochino troppo agli altri Però abbiamo anche creato, abbiamo anche messo in difficoltà e su quello bisogna diciamo martellare ancora di più".

Sarà una partita differente domani rispetto all'andata secondo te?

"Sì, sicuramente loro verranno qui per per non perdere però non bisogna fare troppi calcoli, ecco, l'unico errore che non dobbiamo fare è partire subito all'assalto perché la partita dura 90 minuti, bisogna avere pazienza che dopo alla fine concedono anche loro i spazi e lì dovremmo essere bravi".

Ecco, dal punto di vista fisico come state?

"Ma guarda giocheremo in undici, quindi... Chiunque giochi ha dimostrato di saperci stare, quindi adesso in questo momento siamo tutti uniti e chiunque scenda in campo dà il massimo".

Ecco, e una domanda te la voglio fare invece sul tuo futuro, come te lo immagini dopo domani sera?

"Ma guarda adesso sono concentrato troppo domani sera e da domani vedremo quello che succede con estrema serenità però adesso a domanda oggi ti rispondo che sono concentrato per domani sera".

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: