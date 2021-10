QUALIFICAZIONI MONDIALI L'indizio di Varrella: "I diffidati gradirei averli con Andorra" In vista della Polonia, il CT spiega che avrà un occhio di riguardo nei confronti dei 6 giocatori a rischio squalifica.

Nel doppio impegno di qualificazione Mondiale si comincia dalla Polonia, la testa però, ovviamente, è soprattutto alla sfida tra piccoli Stati con Andorra. Motivo per cui Franco Varrella spiega che terrà conto del fatto che 6 titolari - Simoncini, Rossi, Fabbri, David Tomassini, Nanni e Hirsch - sono in diffida e, in caso di ulteriore giallo, salteranno la partita più importante del biennio. "Ho alcuni giocatori importanti che purtroppo sono diffidati - dice il CT - non rischio certamente in Polonia, dove sarà un rincorrere l'avversario dall'inizio alla fine. Pensiamo alla Polonia in quanto primo degli impegni, poi però io avrò un occhio di riguardo nei confronti dei diffidati perché gradirei averli con Andorra".

Mancherà Filippo Berardi ed è a rischio anche Dante Rossi, che ha da poco ripreso ad allenarsi dopo l'infortunio con la Polonia. Due elementi importanti, sottolinea Varrella: "Filippo ci manca tantissimo, presenze come la sua e quella di Dante non sono importanti solo per quelle che sono le loro qualità, ma anche per quello che significano per gli altri componenti della squadra: i compagni rendono qualcosina in più, sapendo di avere in campo giocatori come Filippo e Dante".

