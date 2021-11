QUALIFICAZIONI MONDIALI L'Inghilterra festeggia il pass Mondiale con la doppia cifra: 10-0 a San Marino Per i biancazzurri è la peggior sconfitta della storia contro la Nazionale dei Tre Leoni. L'uragano Harry Kane sugli scudi: il bomber del Tottenham ne segna 4 mentre le altre reti sono di Maguire, Smith-Rowe, Mings, Abraham, Saka e autogol di Fabbri.

Un “Uragano” si abbatte su San Marino. Non è una notizia di cronaca ma di una partita di calcio, un Davide contro Golia che, questa volta, non ha un finale a sorpresa. Anzi, l'Inghilterra di Harry Kane viene sul Titano per festeggiare il pass Mondiale e lo fa dilagando davanti ai suoi 1500 tifosi. Per i biancazzurri è la peggior sconfitta nella storia contro la Nazionale dei “Tre Leoni”: 10-0 nell'ultimo impegno delle qualificazioni. Vantaggio inglese già al 5': angolo di Foden, Maguire prende il tempo a Lunadei e con un'incornata non lascia scampo a Benedettini. Dante Rossi salva il possibile raddoppio sul colpo di testa a botta sicura di Smith-Rowe ma il 2-0 arriva comunque con la sfortunata autorete di Filippo Fabbri che devia nella propria porta il destro non irresistibile di Saka. A rendere ancora più amara ed indigesta la serata ci pensa il direttore di gara che concede un calcio di rigore discutibile per il tocco impercettibile con il braccio dello stesso Rossi sulla semi-rovesciata di Foden. Inizia lo show di Harry Kane che calcia centrale e segna il primo, 5 minuti dopo gira in maniera “sporca” ma efficace il cross basso del compagno e fa doppietta. Spiraglio sammarinese – con la maglietta celebrativa per i 90 della Federcalcio – con il destro deviato di Nicola Nanni che chiama Ramsdale ad un bell'intervento. L'Inghilterra torna a far male: D'Addario ci mette il braccio sull'inzuccata del solito Kane e il 9 realizza l'hat-trick ancora dal dischetto. Rigore imprendibile, all'incrocio dei pali. Primo tempo che si chiude con il poker dell'attaccante del Tottenham: slalom in area di rigore e Gary Lineker al terzo posto della classifica dei bomber inglesi.

Il copione, purtroppo, non cambia nel secondo tempo. Entra il “romanista” Abraham, gran sponda per Smith-Rowe e 7-0 degli uomini di Southgate. Piove sul bagnato per San Marino quando Dante Rossi – già ammonito – viene espulso nel tentativo di fermare l'esordiente Gallagher. Dalla punizione successiva arriva il gol numero 8 di Mings mentre, 60 secondi più tardi, il VAR cancella la prima gioia per Bellingham dopo il fallo di Abraham su Lunadei. Poco cambia, negli ultimi minuti l'Inghilterra arriva alla doppia cifra: prima con il super gol di Abraham, stop e diagonale all'angolino, poi con il colpo di testa di Saka sull'ennesimo assist di uno scatenato Alexander Arnold. La Nazionale di Franco Varrella saluta le qualificazioni con 0 punti, un gol segnato, 46 subiti e un 10-0 che mancava dall'amichevole con la Croazia di 5 anni fa.



