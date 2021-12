L'Inter batte 3-0 la San Marino Academy ed approda ai quarti di finale Per le nerazzurre doppietta di Tatiana Bonetti e gol di Elisa Polli. Sullo 0-0 Giulia Baldini fallisce un calcio di rigore

La San Marino Academy chiude il 2021 affrontando l'Inter nell'ultima partita del girone D di Coppa Italia. Le nerazzurre rispettano il pronostico vincendo 3-0 ed approdando ai quarti di finale, ma devono soffrire soprattutto nei primi 25 minuti di gioco nei quali la squadra di Alain Conte sfiora il vantaggio e fallisce anche un calcio di rigore. La San Marino Academy parte bene e con Alborghetti al 12' mette i brividi alle ospiti che riescono a salvarsi. La risposta dell'Inter al 20' su calcio di punizione. Piazza respinge il tiro di Regazzoli. Al 22' occasione più unica che rara per le biancazzurre per sbloccare il risultato. Alborghetti è incontenibile ed una volta entrata in area viene fermata in maniera fallosa. Sul dischetto si presenta Giulia Baldini che calcia malamente sopra la traversa. Scampato il pericolo, la compagine di Rita Guarino prova a pungere con Portales che si libera ottimamente e spara in porta ma Piazza mette in angolo. E' il preludio al vantaggio che arriva al 31'. Portales scappa sulla sinistra poi mette al centro, la sfera passa ed arriva a Tatiana Bonetti che indisturbata segna il più facile dei gol. Reazione della San Marino Academy con Alborghetti che va via palla al piede poi serve Bertolotti che calcia di prima intenzione chiamando Gilardi agli straordinari. Sul fronte opposto applausi anche per Piazza che nega a Kathellen un gol praticamente fatto. La ripresa resta aperta fino al 58' quando Polli difende palla e la cede a Simonetti che a sua volta mette in movimento Portales la quale libera per la conclusione Bonetti ed il 2-0 è servito. Con la qualificazione ormai in tasca, l'Inter amministra il doppio vantaggio ed al 93' cala anche il tris. È ancora una volta Portales ad effettuare l'assist vincente. Elisa Polli prende la mira e trafigge imparabilmente il portiere avversario, chiudendo il match sul risultato di 3-0.

