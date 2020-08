PROGETTI L'ipotesi nuovo “San Marino Calcio” cosa c'è di vero? A Domenica Sport il presidente della Federcalcio Marco Tura ha parlato di un progetto per ripristinare una prima squadra che possa essere la destinazione per i giovani più interessanti in ottica Nazionale

Era il giugno 2018 quando si separarono le strade tra San Marino e Federcalcio. 2018 – 2019 esilio a Castiglione di Ravenna, successivamente il Titolo Sportivo fu portato a Cattolica, dove alla salvezza ottenuta, ha fatto seguito la morte sportiva con la non iscrizione al campionato di Serie D. Non esiste più il San Marino Calcio, una lunga storia durata 61 anni. Il nome della Repubblica ha viaggiato anche con buoni risultati in tutta Italia, grazie all'accordo sottoscritto nel 1991 tra federcalcio italiana e quella sammarinese e poi rinnovato nel 2009. Ma cosa c'è dietro quel stiamo lavorando da un anno e mezzo per un progetto “nuovo San Marino ”? E' evidente che la Federcalcio sammarinese ha necessità di ricreare una prima squadra destinazione, ambizione per i giovani che escono dai settori giovanili o che siano già nel giro della Nazionale. Con tutti i mutamenti che il Covid ha anche accelerato, è possibile, molto più facile, che ci possa essere una società italiana limitrofa molto interessata al progetto, pronta a salire sul Titano. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Più difficile infatti ricrearne un'altra sottoscrivendo un accordo Italia – San Marino (in questo caso Tura – Gravina). Questa società italiana limitrofa, sarebbe composta da una parte italiana ma avrebbe all'interno una cospicua rappresentanza sammarinese con la Federcalcio molto attenta a qualsiasi movimento. Sono in corso da alcune settimane riunioni fiume alla Casa del Calcio per trovare un accordo che poi dovrebbe essere formalizzato. Un accordo che prevederebbe, in questo primo anno, l'approdo, in questa società, di giovani sammarinesi; dalla prossima stagione le partite della categoria di appartenenza si giocherebbero al San Marino Stadium con allenamenti settimanali ad Acquaviva

I più letti della settimana: