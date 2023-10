EURO 2024 L'Irlanda del Nord segna tre gol ad un San Marino tutto cuore nella ripresa Ad un brutto primo tempo della Nazionale di Costantini segue una ripresa brillante. L'Irlanda del Nord chiude la contesa con un tris

L'Irlanda del Nord segna tre gol ad un San Marino tutto cuore nella ripresa.

Due gol subiti nei primi 10 minuti: Smyth al quinto e Magennis all'undicesimo. Annullati due gol agli irlandesi per fuorigioco. All'81° il tris di McMenamin

Sarà interessante sapere cos'ha detto Costantini nello spogliatoio tra il primo e il secondo tempo. In Irlanda del Nord abbiamo visto due Nazionali. Inconsistente, persa, impaurita quella del primo. Gagliarda, intensa e propositiva quella del secondo. Andiamo con ordine.

Per il capitano dell'Irlanda del Nord Jonny Evans sono 100 con la sua Nazionale collare celebrativo per lui. Per Matteo Vitaioli capitano di San Marino sono 87. Windsor Park gremito, ci sono anche i ragazzi della “Brigata Mai Una Gioia” Inizio che definire scioccante per la Nazionale sammarinese è restrittivo: uno-due irlandese tra il quarto e l'undicesimo. Entrambe le reti hanno origine dalle fasce laterali: il primo di Smyth in anticipo su Lazzari. Il secondo di Magennis più lesto di Fabbri. 2-0 Irlanda Del Nord in dieci minuti, e i dolori finiscono per pochissimi centimetri.

Quando poco dopo la mezz'ora si resta fermi per oltre due minuti per controllare il dito mignolo di Smyth autore di un gol capolavoro. Su segnalazione del Var il direttore di gara annulla. Non serve invece la tecnologia poco dopo per il netto offside di Taylor. L'unica cosa dei biancoazzurri in tutto il primo tempo è questa possibilità per Lorenzo Lazzari, piccolo break di una Nazionale apparsa confusa, lenta, impacciata e involuta.

Dagli spogliatoi esce un'altra squadra. D'Addario al posto di Franciosi è la benzina che serviva e il motore si accende. Battistini, lavora un gran pallone, lo cede a Nanni il quale sventaglia a destra per l'accorrente D'Addario che rimedia un angolo. Dal corner Lazzari conclude sul fondo. Irlanda Del Nord ad un soffio dal tris con Taylor, tempestivo Benedettini in uscita. Scena inconsueta quando Lazzari riceve un brutto fallo a centrocampo da Washington.

L'arbitro, il belga Van Driessche estrae il giallo. Viene richiamato dal Var. A quel punto si pensa ad un cartellino di altro colore, visto e rivisto il brutto affondo, ed invece il Direttore di Gara conferma la sua decisione. Doppio grande intervento di Benedettini a tenere la barra dritta di una Nazionale totalmente diversa nella ripresa. Nicola Nanni altro buon lavoro per Lazzari senza conseguenze per Hazard. La stanchezza si fa sentire ed arriva il tris di McMenamin dopo la respinta di Benedettini. Nel finale altra possibilità su palla inattiva per Dante Rossi ma la sfera si alza troppo sulla traversa. Allo Stadio Windsor Park di Belfast. Irlanda del Nord batte San Marino 3-0.

