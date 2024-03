UNDER 21 L’Irlanda dilaga nella ripresa: San Marino ko 7-0 Dopo un bel primo tempo l’Under 21 di Matteo Cecchetti crolla nella ripresa contro l’Irlanda nelle qualificazioni agli Europei di categoria. Alla fine sarà 7-0 per i verdi: autentico protagonista l'attaccante del Celtic Vata, autore di una tripletta.

Sette gli esordienti per la “nuova” Under 21 di Matteo Cecchetti, sette i gol segnati dall’Irlanda che prende il largo nella ripresa dopo un buon primo tempo dei biancazzurrini. Debutto - tra gli altri - per Matteo Battistini, con il portiere subito chiamato in causa dal destro di Vata. Così come all’andata, i più pericolosi sponda irlandese sono il 7 e Armstrong che scappa a Matteoni ma trova ancora un attento Battistini sulla sua strada. Ma è una buona prima parte di gara per i biancazzurrini, che fanno muro e - quando possono - provano anche a farsi vedere in avanti. Al 25’ però il vantaggio dell’Irlanda: Moran danza a centro area e serve Armstrong che questa volta non sbaglia e fa 1-0. Gli ospiti alzano i giri del motore: Battistini e difesa in qualche modo chiudono su Springett, poi sale in cattedra l’estremo difensore sammarinese sull’incornata di Lawal. Ci riprova anche Vata, con Giacomo Benvenuti che salva quasi sulla linea. Armstrong è una continua spina nel fianco: l’attaccante del QPR sale in cielo e fa tremare la traversa. San Marino riprende coraggio al tramonto: Mattia Sancisi non arriva di poco sul cross dalla destra e si va al riposo con il minimo scarto.

Irlanda che però parte forte ad inizio ripresa: Springett schiaccia, Battistini alza sopra la traversa. È il preludio al raddoppio: Battistini questa volta non è impeccabile sulla punizione centrale di Vata, Moran si avventa sulla ribattuta ed è 2-0 con il centro del trequartista del Blackburn. I “Boys in Green” non si fermano: Healy sfonda a destra, servizio a centro area per Armstrong che non ci arriva ma alle sue spalle c’è Giacomo Benvenuti che devia nella sua porta per il tris irlandese. Nel secondo tempo non c’è storia: un calo di concentrazione - e una serie di errori - spianano la strada a Rocco Vata che realizza comodamente il 4-0. Passano solamente 60 secondi, l’attaccante del Celtic lascia sul posto Valli Casadei e con un colpo da biliardo la infila all’angolino. Battistini immobile e incolpevole. La stanchezza si fa sentire, e il passivo diventa sempre più pesante: c’è gloria anche per il neo-entrato Okoflex che entra nel tabellino dei marcatori. In pieno recupero il definitivo 7-0 ancora a firma Vata che corregge il tentativo di Lawal e si regala una dolcissima tripletta. Tante novità e qualche buona indicazione, nonostante il ko: l’Under 21 guarda avanti e si prepara all’ostica trasferta in Norvegia.



