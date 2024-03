SERIE C L'Obia torna a vincere. Grande partita di Nicola Nanni I sardi battono 4-1 la Recanatese. L'attaccante della nazionale di San Marino segna un gol e si procura un rigore.

Una vittoria fondamentale per l'Obia nella rincorsa alla salvezza. Un successo che mancava da fine gennaio per i sardi che superano 4-1 la Recanatese. Dopo 17 minuti si sblocca la partita. Nanni libera al tiro Ragatzu, Meli respinge la conclusione, sulla palla si avventa Montebugnoli che di sinistro calcia forte e mette la palla dalla parte opposta. Inizio positivo per l'Olbia, che però subisce il pari al 27'. La Recanatese riporta il risultato in equilibrio con una grandissima conclusione di Sbaffo dal limite dell'area, il capitano dei marchigiani calcia bene di destro e mette la palla sotto la traversa. L'Olbia torna in vantaggio alla mezzora di gioco con Nicola Nanni, l'attaccante della Nazionale di San Marino conclude di destro e batte il portiere trovando una rete che mancava dal 25 febbraio al Gubbio. Olbia avanti 2-1. Nanni ancora protagonista al 42', quando il numero 18 è protagonista di un'azione personale che termina con una conclusione deviata con la mano da Raparo in area di rigore. Il direttore di gara concede il penalty. Sul dischetto si presenta Ragatzu che spiazza Meli. All'intervallo i padroni di casa sono avanti 3-1. Nella ripresa il 4-1 che chiude la partita arriva dopo 9 minuti, su un pallone riconquistato Biancu serve Ragatzu che davanti al portiere non può sbagliare firmando la doppietta. Doppietta che sfiora anche Nicola Nanni con una grande girata dentro l'area di rigore che Meli respinge. La Recanatese è in un paio di conclusione nel finale di gara che non trovano lo specchio di porta. L'Olbia torna a vincere anche grazie a un'ottima prova del sammarinese Nicola Nanni che fa ben sperare anche per il prossimo impegno della Nazionale di Roberto Cevoli.

