Intervista a Grigoris Kastanos

Il centrocampista Grigoris Kastanos milita in serie A con la maglia del Verona. Con la sua Nazionale ha giocato la partita contro San Marino:

"Sono partite in cui serve pazienza finché non si riesce a trovare il gol. Poi la partita si è aperta ed è stato più semplice, ma non facile. Anzi. voglio fare i complimenti a San Marino perché stanno migliorando, hanno trovato una loro identità e la stanno portando avanti".